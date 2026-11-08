Новое правило позволит многодетным семьям сохранить пособие при превышении дохода

08 ноября 2026, 15:05

Депутат Говырин: многодетные семьи сохранят пособие при превышении дохода на 10%

Фото: Istock/Professor25

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что многодетные семьи смогут сохранить единое пособие ещё на 12 месяцев при небольшом превышении дохода. По его словам, правило действует с 22 мая 2026 года и распространяется на правоотношения с 1 января.





В беседе с RT политик пояснил, что оно применяется, когда семья уже получала пособие на детей до 17 лет и обращается за назначением на новый период. Депутат подчеркнул, что среднедушевой доход при этом не должен превышать региональный прожиточный минимум более чем на 10%.

«Берётся величина, установленная по месту жительства, пребывания или фактического проживания на дату обращения. Среднедушевой доход рассчитывают за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления. Учитываемые поступления всех членов семьи делят на 12 и затем на количество членов семьи», — рассказал парламентарий.