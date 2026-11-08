Россиянам перечислили скрытые источники радиации в жилых домах

08 ноября 2026, 11:45

Специалист по ЖКХ Бондарь: гранитные полы и плитка могут содержать радионуклиды

Фото: Istock/actualreece

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь перечислил скрытые источники радиации в жилых домах.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что радиация может появляться в домах из-за накопления газа радона в помещениях и использования несертифицированных отделочных материалов.

«В домах может существовать домашняя радиация. Главным источником невидимой угрозы в помещениях обычно становится природный газ радон, который умеет просачиваться сквозь мельчайшие трещины в фундаменте из земли. Также натуральный гранитный пол или облицовочная плитка могут содержать природные радионуклиды», — рассказал Бондарь.