Россиянам объяснили, как быстро проверить электронное письмо на фишинг
Доцент Щербаченко: фишинг можно распознать за 10 секунд
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко назвал главный признак мошенничества в электронной почте.
В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что проверить письмо на фишинг можно всего за 10 секунд.
«Для этого достаточно проверить отправителя, тон сообщения и просьбу. Чтобы быстро распознать фишинг, смотрите не имя, а именно адрес отправителя. В официальных аккаунтах стоит домен компании, например bank.ru, gosuslugi.ru, у подделки — набор символов, цифры. Шаг второй — изучите тон сообщения: тревога и спешка — маркер фальши. Настоящие сервисы пишут спокойно. Шаг третий — обратите внимание на просьбы», — рассказал доцент.Щербаченко добавил, что любая просьба «введите данные по ссылке» — красный сигнал: настоящие организации не собирают пароли по электронным письмам.