Опубликовано видео с Пригожиным из Африки: жив ли на самом деле основатель ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Связанные с ЧВК «Вагнер» каналы на днях опубликовали видео, на котором показаны празднования в честь открытия границы между ЦАР и Чадом. На кадрах фигурирует человек с замазанным лицом, очень похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
«Видео намекает, что Пригожин жив и Африке. Хотя лицо замазано. Вне зависимости от того, кто и когда на записи, обращаем внимание, что запрос на справедливость остаётся в России крайне высоким», — говорится в сообщении.
Однако комментаторы заметили, что у мужчины со скрытым лицом есть все пальцы, что отличает его от основателя ЧВК. Но многие всё же испытали надежду на чудотворное возвращение Пригожина.
При этом в западных СМИ данный ролик связали лишь с появлением ЧВК «Вагнер» в Чаде, что ранее отрицалось.
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