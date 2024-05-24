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Опубликовано видео с Пригожиным из Африки: жив ли на самом деле основатель ЧВК «Вагнер»

В сети появилось видео с человеком, похожим на Евгения Пригожина
24 мая 2024, 14:36
Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Связанные с ЧВК «Вагнер» каналы на днях опубликовали видео, на котором показаны празднования в честь открытия границы между ЦАР и Чадом. На кадрах фигурирует человек с замазанным лицом, очень похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
«Видео намекает, что Пригожин жив и Африке. Хотя лицо замазано. Вне зависимости от того, кто и когда на записи, обращаем внимание, что запрос на справедливость остаётся в России крайне высоким», — говорится в сообщении.


Однако комментаторы заметили, что у мужчины со скрытым лицом есть все пальцы, что отличает его от основателя ЧВК. Но многие всё же испытали надежду на чудотворное возвращение Пригожина.



При этом в западных СМИ данный ролик связали лишь с появлением ЧВК «Вагнер» в Чаде, что ранее отрицалось.

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Более 40 жителей посёлка Лесной приняли участие в «выездной администрации»
24 мая 2024, 15:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В посёлке Лесной прошла встреча с жителями в формате «выездной администрации». На ней рассмотрели обращения 42 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
На встречу пришли глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, председатель Совета депутатов округа, представители МосОблЕИРЦ, руководители подведомственных учреждений и депутаты-единороссы.

Во встрече принял участие и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Жителей интересовали вопросы строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка, капремонта многоквартирных домов, обустройства футбольного поля и реконструкции водозаборного узла №6.
«Это удобный формат. Можно сразу решить вопрос или хотя бы получить компетентный ответ от руководителей администрации. Как говорится, всё и сразу. Приятно, что приезжают к нам в посёлок, и не надо куда-то ехать самим», – поделилась жительница округа Татьяна Авдеева.
Как отметили в администрации, по одним вопросам разъяснения были даны прямо на встрече, по другим темам требуется более детальная проработка.

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Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков
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Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков
24 мая 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Для выпускников городского округа Пушкиинский в пятницу прозвенели последние звонки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В Образовательном комплексе №9 города Пушкино в торжественной церемонии принял участие 51 выпускник.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейском Центре образования №2 в этом году - 30 выпускников 11-го класса и 85 выпускников девятых классов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Образовательном комплексе №7 города Пушкино прозвенел последний звонок для 11 выпускников. Ребята к празднику сняли фильм, разыграли сценку из «Мастера и Маргариты», где беседа Берлиоза и Бездомного была на Клязьминских прудах, а речь шла о роли родителей и учителей в воспитании детей.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Выпускников поздравили учителя, первоклассники, принимающий эстафету десятый класс, а также замглавы городского округа Пушкинский Юрий Гордеев и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

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#московская область
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Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба
24 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/mofles

Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) готово выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. Об этом сообщил зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.
По словам Аляутдинова, управление всегда открыто к диалогу, особенно в тех вопросах, которые затрагивают обеспечение безопасности граждан.

Ранее Валерий Фадеев предлагал запретить ношения никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Согласно мнению Фадеева, никаб повышает риски экстремизма в стране.

Напомним, православный священник Павел Островский заявил, что в России не должно быть будущего у никаба. Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.

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#мусульмане
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В Московской области пляжный сезон начнется 1 июня
24 мая 2024, 14:12

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Через неделю на территории Московской области откроются зоны для пляжного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В данный момент идут подготовительные работах на пляжных зонах отдыха в регионе.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды, из них 88 с купанием. Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

По показателям прошлых лет самыми востребованными пляжами у жителей Подмосковья являются пляж у озера Сенеж в Солнечногорске, Новоалександрово в Мытищах, Волкуша в Лыткарино, Голубое озеро в Луховицах.

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Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове
24 мая 2024, 13:54

Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников реутовской СОШ №10 с последним звонком, посетив торжественную линейку. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Школу на Юбилейном проспекте Андрей Воробьев открывал в 2013 году ещё в качестве исполняющего обязанности губернатора.

«Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также — поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни — это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то всё получается. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком. Сегодня он прозвучит для более 127 тысяч школьников. Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел», — поздравил выпускников Андрей Воробьёв.

За десять лет работы школы количество классов увеличилось с 13 до 60 и выпустилось четыре стобалльника по русскому языку, профильной математике и литературе, а также 23 медалиста.

Выпускные у школьников в Московской области пройдут 28 и 29 июня.

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Двое граждан Грузии и двое россиян пытались вывезти держатели для ракет на Ми-8
24 мая 2024, 13:50

Фото: iStock/Rawf8

Двое граждан Грузии и семейная пара из Москвы украли и попытались вывезти из России держатели для ракет на вертолёты Ми-8, вероятно, они хотели отправиться на Украину. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, злоумышленники украли шесть балочных держателей БД3-57КР-В на одном из авиационных ремонтных заводов в Энгельсе Саратовской области. С помощью них можно переделать гражданский вертолёт в боевой.

Когда пропажу заметили, в дело вмешалась полиция. Им удалось вычислить преступников и найти украденное в Москве. Держатели для ракет прятали в гараже на Кусковской улице.

Полицейские задержали четырёх подозреваемых. Ими оказались два гражданина Грузии и семейная пара из России. Сейчас следователи выясняют, куда именно планировали вывезти украденное и не числилась ли в их маршруте Украина. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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«Увезли в воронке»: как задержали еще одного чиновника Минобороны, размер взятки, элитное имущество
Задержан сотрудник Минобороны Владимир Вертелецкий: кто это, что известно
24 мая 2024, 13:34

Фото: сайт СК РФ

Правоохранительные органы задержали еще одного сотрудника Минобороны по подозрению в коррупционном преступлении. На этот раз речь идет о начальнике управления Минобороны РФ Владимире Вертелецком. О том, что ему вменяют, где он находится сейчас и кто еще причастен к уголовному делу расскажет редакция «Радио 1».

Как задержали Владимира Вертелецкого


23 мая Владимир Вертелецкий был задержан на рабочем месте в своем кабинете. Его увезли в автозаке. Об этом одним из первых сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — написал военкор в своем телеграм-канале.

В настоящее время Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.


В чем обвиняют Владимира Вертелецкого


По информации СК РФ, начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту». Такими действиями государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.


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Какую взятку получил Владимир Вертелецкий


По информации портала «Два майора», Владимир Вертелецкий помог получить государственный оборонный заказ, а в обмен на услугу якобы получил дом и автомобиль, которые оформил на родственников. ТАСС прежде сообщал, что в уголовном деле начальника управления департамента Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты.

Источники агентства сообщили, что в настоящее время военные правоохранители проводят обыски и допросы.

«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица», — указали собеседники издания.


Биография Владимира Вертелецкого


Согласно данным СМИ, Вертелецкий в Министерстве обороны РФ занимался размещением тендеров на закупку оружия для нужд Вооруженных сил РФ. Информации о его биографии в открытом доступе нет, однако известны некоторые факты из его личной жизни. Согласно его налоговым декларациям 2013-2020 годов, Вертелецкий женат, у него есть двое несовершеннолетних детей.

Имущество Вертелецкого


В соответствии с опубликованной в Сети антикоррупционной налоговой декларацией за 2020 год, Вертелецкий владеет квартирой, площадь которой составляет 60,6 квадратных метров. Помимо этого, согласно той же декларации, Владимир Вертелецкий владеет автомобилем Ауди Q7 и гаражом площадью 18 квадратных метров. По некоторым сведениям, именно это имущество может являться предметов взятки.

Кого еще арестовали из чиновников МО


В Минобороны РФ началась череда громких арестов 24 апреля. Тогда был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, а через несколько дней стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. 21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова, а 23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Комментируя так называемые чистки в рядах Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой, которая осуществляется во всех ведомствах и на всех уровнях.

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В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов
24 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

На большей части лесничеств Подмосковья введены ограничения посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Ограничения были введены из-за IV класса пожарной опасности на большей части лесничеств Московской области.

«С 24 по 27 мая этого года вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. На время введения ограничений запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, а также разведение костров», — отметили в ведомстве.

Также за соблюдением режима будут следить при помощи беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

На территориях с самым высоким классом пожарной опасности будут усилено патрулирование отрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

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#лесные пожары
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В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»
Депутат ГД Матвеев назвал поведение мигрантов борзостью и предложил «дать пинка»
24 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия более жестких мер, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Своими размышлениями по этому поводу он поделился в Telegram, сопроводив пост эпиграфом про «Мастурбеков».
Так Матвеев отреагировал на инцидент с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что сначала двум мужчинам выписали штрафы по 500 рублей, а третьего не удалось найти. Все трое были задержаны только после вмешательства МВД Татарстана, где произошел инцидент.

«А что делать обычному человеку? Не пора ли им всем дать пинка?» — задался вопросом Матвеев.
Ранее Совет по правам человека при президенте России предложил запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза.

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