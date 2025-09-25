Нового директора ФБК* признали экстремистом и террористом
Нового директора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)* Владислава Романцова** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечне появилась строчка, на которой указаны следующая информация: «Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области».
Включение в этот реестр накладывает на Романцова** серьёзные ограничения: ему и связанным с ним организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, выплаты зарплат и возмещения ущерба.
