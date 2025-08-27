Достижения.рф

RT: в ФБК* происходят массовые увольнения сотрудников

Фото: iStock/cagkansayin

С декабря 2024 года численность персонала «Фонда борьбы с коррупцией»* была сокращена на четверть. Об этом сообщает RT.



Отмечается, что самые многочисленные увольнения были зафиксированы в период заморозки иностранной помощи со стороны США после вступления Дональда Трампа на пост американского президента.

«Полагаю, что сокращение финансирования стало основной причиной массовых увольнений сотрудников из штата «европейского» ФБК», — приводит RT слова человека из окружения руководства ФБК* в русской диаспоре Литвы.
Отмечается, что после того, как Трамп стал президентом США, все причастные к ФБК* находятся в нервном напряжении.

* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0