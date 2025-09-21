Достижения.рф

Суд обязал Марию Певчих* выплатить штраф по делу о защите деловой репутации

Суд в Москве обязал Певчих* выплатить ₽75 тыс. по делу о защите деловой репутации
Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы постановил, что журналист-расследователь Мария Певчих* должна выплачивать штраф в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по делу о защите деловой репутации. Иск против неё подала Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).



Также суд обязал Певчих* удалить видеозапись, содержащую недостоверные и порочащие репутацию РФПИ фрагменты, а также опубликовать официальное опровержение с резолютивной частью судебного решения.

Ранее суд уже удовлетворил иск РФПИ к Певчих*, признав публикации нарушающими её деловую репутацию.

*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан экстремистской организацией и организацией-иноагентом
