Суд обязал Марию Певчих* выплатить штраф по делу о защите деловой репутации
Арбитражный суд Москвы постановил, что журналист-расследователь Мария Певчих* должна выплачивать штраф в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по делу о защите деловой репутации. Иск против неё подала Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).
Также суд обязал Певчих* удалить видеозапись, содержащую недостоверные и порочащие репутацию РФПИ фрагменты, а также опубликовать официальное опровержение с резолютивной частью судебного решения.
Ранее суд уже удовлетворил иск РФПИ к Певчих*, признав публикации нарушающими её деловую репутацию.
*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга