Суд обязал Марию Певчих* выплатить штраф по делу о защите деловой репутации

21 сентября 2025, 11:35

Суд в Москве обязал Певчих* выплатить ₽75 тыс. по делу о защите деловой репутации

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы постановил, что журналист-расследователь Мария Певчих* должна выплачивать штраф в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по делу о защите деловой репутации. Иск против неё подала Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ).