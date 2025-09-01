RT: Романцов будет руководить ФБК*, пока пост главы не займет дочь Навального**

01 сентября 2025, 18:06

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Владислав Романцов будет руководить ФБК* до тех пор, пока пост главы не сможет занять дочь Алексея Навального** Дарья. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник из окружения семьи Навальных.





По словам собеседника, Романцов много лет работал только в IT-сфере, в связи с чем не имеет достаточного управленческого опыта в политической организации. В коллективе его характеризуют как «субтильного» исполнителя, который «не может реально руководить».

«Это номинальное техническое назначение. Он временная пешка», — заявил источник.

«Во время кампании в 2018 году он настраивал роутеры. То есть ни о каком управленческом таланте говорить невозможно», — сказал он.