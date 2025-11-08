Новогодние каникулы в России в 2025–2026 годах станут самыми длинными за 12 лет

08 ноября 2025, 03:01

Фото: iStock/Kusska

Новогодние каникулы в России в 2025–2026 годах станут рекордно длинными за последние 12 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По ее словам, в последнюю неделю декабря граждане отработают лишь понедельник и вторник, а начиная со среды, 31 декабря, уйдут на новогодние праздники.





«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — отметила Бессараб.