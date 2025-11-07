Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий
График выплаты пенсий в декабре будет скорректирован в России из-за новогодних праздников. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, передает ТАСС.
Социальные выплаты для пожилых граждан будут осуществлены в полном объеме до начала длинных новогодних выходных, сообщил парламентарий. По его словам, это стандартная практика, которую применяют ежегодно. Говырин объяснил перенос срока выплат тем, что в праздничные дни банки и почтовые отделения закрыты, поэтому операции не проводятся.
Выплаты пенсий за декабрь будут производиться в обычном порядке. Если дата перевода средств на банковский счет пенсионера совпадает с выходным днем, банк осуществит выплату заранее, в соответствии со своим внутренним графиком, подчеркнул Говырин.
Вторая часть декабрьских начислений представляет собой досрочную выплату за январь. Обычно такие транзакции проводятся с 22 по 29 декабря, чтобы пенсионеры успели получить свои средства до новогодних праздников, заключил депутат.
