Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий

07 ноября 2025, 09:31

Депутат ГД Говырин: Пенсионеры получат январские выплаты до праздников

Фото: iStock/mars58

График выплаты пенсий в декабре будет скорректирован в России из-за новогодних праздников. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, передает ТАСС.