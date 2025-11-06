Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в новогодние праздники

06 ноября 2025, 13:49

Аренда жилья в Москве и Казани может подорожать вдвое в новогодние праздники

Фото: Istock/Nednapa

В Москве, Казани и других популярных у туристов городах цены на посуточную аренду квартир и гостиничных номеров в новогодние праздники могут вырасти в два раза. Такое заявление сделал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





В беседе с «Татар-информ» Апрелев сообщил, что в сезон и гостиницы, и арендодатели квартир повышают цены.

«Цена в период праздников может отличаться и в два раза от базового тарифа. В данном случае, в зависимости от спроса, будет идти соответствующая реакция от собственников. Также цена будет зависеть от набора сервисов. Например, в гостинице предусмотрена ежедневная уборка, а в квартирах никто готовить вам не будет», — заявил Константин.