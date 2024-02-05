Новолуние во Льве: гороскоп с 5 по 11 февраля

Фото: iStock/Peach_iStock
10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
На протяжении недели в деловой сфере надо приложить максимум усилий в достижении наилучших результатов. Тогда придёт заслуженное признание и повышение.
В любви необходимо радовать своего партнёра, дарить подарки и побольше проводить времени вместе. В вопросах здоровья важно беречь себя от холода и теплее одеваться.
10 февраля в субботу состоится Новолуние во Льве. В этот день наступает новый год по восточной традиции. Символом 2024 года является Деревянный Зелёный Дракон. Наступает время, благоприятное для любви и укрепления уже существующего союза. Дракон покровительствует женщинам и семейным ценностям.
Овен многое успеет и достигнет желаемое. Его ждёт успех и поддержка начальства.
Тельцу надо присмотреться к потенциальным партнерам по бизнесу. Он может завести новые полезные деловые знакомства.
Близнецам лучше не суетиться, быть серьёзными и не спорить ради спора. Осторожнее надо давать обещания.
Раку важно контролировать свои эмоции и поддерживать у себя хорошее настроение. Ему не следует перенапрягаться.
Льву надо поберечь себя и не общаться из чувства долга. Хорошо окружить себя добрыми и приятными ему людьми.
Деве желательно поумерить своё любопытство и не хвастаться лишний раз. Важно наблюдать за происходящим.
Весы захотят вовлечься в любовную авантюру. Им нужно быть романтичными, но при этом действовать последовательно.
У Скорпиона пробуждается желание себя порадовать. Благоприятны покупки для себя и для дома.
Стрелец притянет к себе внимание и будет центром событий. Он реализует себя творчески. Для него сейчас необходимо осознать своё призвание и настоящее предназначение.
Козерогу нужно проявить интерес к красивой стороне жизни, обратить внимание на то, что ему приносит эстетическое наслаждение.
У Водолея усилится собственная привлекательность. Он будет активен и жизнерадостен.
Рыбы продемонстрируют своё умение быстро и эффективно решать сложные задачи.
Ранее астролог Лебеденко сообщала, что символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. По словам специалиста, в течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Хиромант Розман: Двойная линия жизни говорит о насыщенном долголетии
Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Первое новолуние 2024: что принесет россиянам Кармическая Луна в Козероге
В любви необходимо радовать своего партнёра, дарить подарки и побольше проводить времени вместе. В вопросах здоровья важно беречь себя от холода и теплее одеваться.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 5 по 11 февраля
Овен многое успеет и достигнет желаемое. Его ждёт успех и поддержка начальства.
Тельцу надо присмотреться к потенциальным партнерам по бизнесу. Он может завести новые полезные деловые знакомства.
Близнецам лучше не суетиться, быть серьёзными и не спорить ради спора. Осторожнее надо давать обещания.
Раку важно контролировать свои эмоции и поддерживать у себя хорошее настроение. Ему не следует перенапрягаться.
Льву надо поберечь себя и не общаться из чувства долга. Хорошо окружить себя добрыми и приятными ему людьми.
Деве желательно поумерить своё любопытство и не хвастаться лишний раз. Важно наблюдать за происходящим.
Весы захотят вовлечься в любовную авантюру. Им нужно быть романтичными, но при этом действовать последовательно.
У Скорпиона пробуждается желание себя порадовать. Благоприятны покупки для себя и для дома.
Стрелец притянет к себе внимание и будет центром событий. Он реализует себя творчески. Для него сейчас необходимо осознать своё призвание и настоящее предназначение.
Козерогу нужно проявить интерес к красивой стороне жизни, обратить внимание на то, что ему приносит эстетическое наслаждение.
У Водолея усилится собственная привлекательность. Он будет активен и жизнерадостен.
Рыбы продемонстрируют своё умение быстро и эффективно решать сложные задачи.
Ранее астролог Лебеденко сообщала, что символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. По словам специалиста, в течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Хиромант Розман: Двойная линия жизни говорит о насыщенном долголетии
Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Первое новолуние 2024: что принесет россиянам Кармическая Луна в Козероге
Элина Позднякова