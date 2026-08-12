«Скотч, голый ребёнок и холодильник»: Супруги из Тулы истязали сына за кусок еды
СУ СКР по Тульской области завершило расследование уголовного дела против 38-летней женщины и её 39-летнего супруга. Как сообщает ТСН24, суд предъявит им обвинение в истязании ребёнка и ненадлежащем воспитании с жестоким обращением.
Инцидент произошёл в начале лета. Полицейские нашли в ванной обнажённого мальчика, тело которого покрывал скотч. Родители заперли дверь и ушли. Поводом для наказания послужило то, что ребёнок без спроса взял еду из холодильника.
Следствие выяснило: супруги в течение года под видом воспитания наносили сыну травмы, причиняли боль и страдания, и не выполняли родительские обязанности. При этом в семье воспитывалось пятеро детей.
После возбуждения дела всех несовершеннолетних поместили в специализированное учреждение. В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей. Суд начнёт рассмотрение дела в ближайшее время.
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