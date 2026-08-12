«Скотч, голый ребёнок и холодильник»: Супруги из Тулы истязали сына за кусок еды

12 августа 2026, 11:16

Суд в Туле рассмотрит дело супругов по обвинению в истязании ребёнка

Фото: Istock/AMilkin

СУ СКР по Тульской области завершило расследование уголовного дела против 38-летней женщины и её 39-летнего супруга. Как сообщает ТСН24, суд предъявит им обвинение в истязании ребёнка и ненадлежащем воспитании с жестоким обращением.