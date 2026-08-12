Велосипедист бросил коктейль Молотова на дорогу в Зеленограде, его задержали
Сотрудники столичной полиции задержали 26-летнего жителя Зеленограда, подозреваемого в хулиганстве с применением зажигательной смеси. Об этом стало известно 12 августа.
Инцидент произошел в третьем районе города, где злоумышленник, двигаясь на велосипеде, бросил на асфальт бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате удара емкость разбилась, содержимое разлилось по дорожному покрытию и моментально загорелось.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице, сигнал о происшествии поступил от очевидца. Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска УВД по Зеленоградскому административному округу личность нарушителя установили, и его задержали в кратчайшие сроки.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). На время следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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