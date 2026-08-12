Двух молодых помощников мошенников поймали в российском городе
В Саратовской области задержали двух курьеров, участвовавших в мошеннической схеме по обману пожилых людей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По данным правоохранителей, пенсионерам из Энгельса позвонили аферисты и убедили перевести деньги на «безопасный счет». 30 июля мужчина отдал курьеру 2,2 миллиона рублей, а на следующий день его жена передала еще более 1,2 миллиона. Когда мошенники потребовали еще 3,4 миллиона, об этом узнала полиция.
Правоохранители задержали 19-летнего студента колледжа из Подмосковья и 25-летнюю девушку из Самары. Молодой человек заявил, что его запугали тюрьмой и заставили помогать аферистам, а девушка утверждала, что считала происходящее обычной подработкой и не знала о ее преступном характере. Их показания проверяются.
Выяснилось, что оба задержанных причастны и к другим преступлениям — в общей сложности они забрали у жертв около пяти миллионов рублей. Деньги переводились организаторам через криптообменники. В отношении курьеров возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Организаторов схемы найти пока не удалось.
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