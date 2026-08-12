Двух молодых помощников мошенников поймали в российском городе

12 августа 2026, 10:53

В Энгельсе задержали двух курьеров мошенников, обманувших пенсионеров на 3,4 млн

Фото: iStock/Halfpoint

В Саратовской области задержали двух курьеров, участвовавших в мошеннической схеме по обману пожилых людей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.