Новосибирск попал в топ-10 популярных туристических городов России

06 ноября 2026, 14:11

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Новосибирск вошёл в десятку российских городов, где туристы чаще всего бронируют квартиры посуточно в ноябре: средняя стоимость проживания здесь составляет 3,2 тысячи рублей за ночь. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».





По данным сервиса, которые есть в распоряжении Om1 Новосибирск, жильё в Новосибирске обычно снимают на три ночи для компании из трёх человек, а поиск подходящего варианта путешественники начинают примерно за 27 дней до поездки.



В числе наиболее востребованных городов для посуточной аренды также оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. В десятку популярных направлений вошли Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Тюмень. В среднем по стране аренда квартиры обходится в 3,6 тысячи рублей за сутки. Среди популярных туристических направлений наиболее доступные цены предлагают Тюмень (2,8 тысячи рублей), Калининград (3 тысячи) и Новосибирск (3,2 тысячи). При этом путешественники в среднем останавливаются на четыре ночи и выбирают жильё для трёх человек, а бронирование обычно оформляют за 28 дней до заселения.



Самый заметный годовой прирост спроса на посуточную аренду квартир зафиксировали в Борисоглебске — 70 %. Далее следуют Дербент (+36 %), Великие Луки (+31 %) и Шерегеш (+18 %). Интерес к Борисоглебску может быть связан с проведением фестивалей и увеличением туристического потока в Воронежской области, популярности Дербента способствует развитие туризма в Дагестане, а Великие Луки в этом году включили в проект «Псковские каникулы». В Шерегеше дополнительным фактором спроса становится начало горнолыжного сезона, запланированное на 21 ноября.



Популярностью в ноябре пользуется и загородный отдых: в числе наиболее востребованных направлений — Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. В топ-10 также попали Свердловская и Нижегородская области, Татарстан, Башкортостан, Самарская и Челябинская области и Карелия. Средняя цена аренды загородного дома составляет 14,7 тысячи рублей в сутки, при этом дачу можно снять в среднем за 9,3 тысячи рублей, а таунхаус или номер на базе отдыха — за 9,7 тысячи рублей. Среди популярных регионов самые доступные предложения представлены в Карелии (9,5 тысячи рублей), Башкортостане (11,9 тысячи) и Челябинской области (13 тысяч). Загородное жильё туристы обычно бронируют на две ночи для компании из семи человек, а подходящие варианты начинают подбирать примерно за 33 дня до поездки.





«Динамика бронирований показывает, что география путешествий по России становится разнообразнее. Столицы и крупные туристические центры по-прежнему в лидерах по объёму бронирований, но заметный рост спроса в этом ноябре показывают малые города: туристы исследуют менее очевидные направления в поисках нового опыта и впечатлений. Для малых городов это шанс заявить о себе, а для рынка — признак зрелости: спрос перераспределяется, а не просто растёт», — комментирует коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.