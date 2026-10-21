Вирусолог Аграновский объяснил, стоит ли бояться экзотических инфекций

21 октября 2026, 13:54

Вирусолог Аграновский: случаи оспы обезьян и Коксаки не грозят пандемией в РФ

Фото: istockphoto / AnnaStills

Сообщения о завозных инфекциях, включая оспу обезьян и вирус Коксаки, не должны становиться поводом для паники. Повышенное внимание к отдельным случаям заражения не означает, что болезнь угрожает массовым распространением в России. Если эпидемиологическая ситуация потребует дополнительных мер, население официально предупредят.





Об этом Общественной Службе Новостей заявил вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По словам учёного, новости о редких для России заболеваниях обычно активно обсуждают в течение трёх-четырёх дней, после чего интерес к ним снижается. Аграновский считает, что публикация непроверенной информации сразу после появления сообщений о возможных случаях заражения может усиливать тревогу.

«Было бы лучше, если бы такие новости публиковались по прошествии времени, а не "с колёс", когда специалисты ещё не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов», — отметил вирусолог.