Вирусолог Аграновский объяснил, стоит ли бояться экзотических инфекций
Сообщения о завозных инфекциях, включая оспу обезьян и вирус Коксаки, не должны становиться поводом для паники. Повышенное внимание к отдельным случаям заражения не означает, что болезнь угрожает массовым распространением в России. Если эпидемиологическая ситуация потребует дополнительных мер, население официально предупредят.
Об этом Общественной Службе Новостей заявил вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По словам учёного, новости о редких для России заболеваниях обычно активно обсуждают в течение трёх-четырёх дней, после чего интерес к ним снижается. Аграновский считает, что публикация непроверенной информации сразу после появления сообщений о возможных случаях заражения может усиливать тревогу.
«Было бы лучше, если бы такие новости публиковались по прошествии времени, а не "с колёс", когда специалисты ещё не проверили, что на самом деле произошло в каждом из эпизодов», — отметил вирусолог.Поводом для обсуждений стали сообщения о госпитализации россиян с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге и Московской области. В северной столице случаи заболевания подтвердились, пациенты проходят лечение в Боткинской больнице. В Подмосковье результаты анализов оказались отрицательными. Также СМИ сообщали о вспышке вируса Коксаки в нескольких регионах страны, однако позднее Роспотребнадзор опроверг эту информацию.
Аграновский подчеркнул, что специалисты должны следить за оспой обезьян, вирусом Коксаки, хантавирусами и другими возбудителями, но сами сообщения о них не должны становиться причиной необоснованной паники. По мнению учёного, самостоятельно пытаться заранее защититься от всех возможных завозных инфекций не нужно.
Если возникнет реальная эпидемиологическая угроза, государственные органы уведомят население и примут необходимые меры в соответствии с действующими правилами. При необходимости такие меры могут включать карантин.