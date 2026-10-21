Новосибирцы стали чаще записываться на пилатес и йогу осенью
В сентябре 2026 года жители Новосибирской области стали чаще искать занятия для поддержания физической формы. По сравнению с августом вырос спрос на пилатес, йогу, аквааэробику и растяжку.
Об этом редакции Om1 Новосибирск сообщили в «Авито Услугах». Сильнее всего увеличился интерес к пилатесу — на 53%. Средняя стоимость одного занятия в сентябре составила 800 рублей. Спрос на йогу вырос на 49%, при этом средняя цена тренировки также достигла 800 рублей.
Занятия аквааэробикой стали искать на 43% чаще, а средняя стоимость тренировки составила 900 рублей. Интерес к растяжке увеличился на 38%: в среднем одно занятие обходилось жителям региона в 900 рублей.
Фитнес-тренировки тоже стали популярнее. За месяц спрос на них вырос на 16%, а средняя стоимость занятия составила 1,5 тыс. рублей.
В «Авито Услугах» связывают сезонный интерес к подобным занятиям с тем, что осенью люди уделяют больше внимания здоровью и физической форме. Забота о себе также может включать отдых, расслабляющие процедуры и другие практики.
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