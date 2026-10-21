Новосибирцы стали чаще записываться на пилатес и йогу осенью

21 октября 2026, 14:53

«Авито Услуги»: Спрос на пилатес в Новосибирской области вырос на 53% за месяц

Фото: istockphoto / fizkes

В сентябре 2026 года жители Новосибирской области стали чаще искать занятия для поддержания физической формы. По сравнению с августом вырос спрос на пилатес, йогу, аквааэробику и растяжку.