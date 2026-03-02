Новосибирская авиакомпания S7 продлила размещение туристов в отелях Дубая

02 марта 2026, 17:30

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Новосибирск из ОАЭ с 28 февраля по 4 марта должны были вылететь более 800 человек, однако многие пассажиры вынуждены оставаться в Дубае из-за отмены стыковочных рейсов. Об этом сообщили в S7 Airlines.





Отмечается, что компания информирует своих клиентов обо всех изменениях в специальных чатах. В период ожидания авиакомпания предоставила туристам жилье и трехразовое питание. На сегодняшний день проживание в отелях продлено до 4 марта.





«На текущий момент в Дубае находятся пассажиры S7 Airlines с билетами на рейсы, в том числе пассажиры из Новосибирска, с вылетами на ближайшие даты», — пишет Om1 Новосибирск.