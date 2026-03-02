Путин заявил о готовности РФ помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы российский лидер подтвердил готовность Москвы использовать все имеющиеся возможности для содействия стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. В Кремле подчеркнули, что Россия намерена активно способствовать снижению напряженности в регионе.
Ранее Путин созвонился с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке, лидеры государств призвали к немедленному прекращению боевых действий.
Читайте также: