Стало известно, как аферисты разводят российских туристов, застрявших в ОАЭ

02 марта 2026, 16:08

Мошенники обманывают россиян в Дубае на обещаниях вывезти их в Оман

Фото: Istock/Stanislav Sablin

В Дубае аферисты обманывают российских туристов, которые не могут вылететь на родину. Как сообщает Baza, злоумышленники предлагают застрявшим путешественникам трансфер в соседний Оман. Оттуда, по словам мошенников, россияне смогут вернуться домой.