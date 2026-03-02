Стало известно, как аферисты разводят российских туристов, застрявших в ОАЭ
В Дубае аферисты обманывают российских туристов, которые не могут вылететь на родину. Как сообщает Baza, злоумышленники предлагают застрявшим путешественникам трансфер в соседний Оман. Оттуда, по словам мошенников, россияне смогут вернуться домой.
Цены начинаются от 260 долларов за место в автомобиле, однако пострадавшие рассказали, что аферисты не называют точную стоимость сразу. Они объясняют это разными факторами: загруженностью водителей, маркой машины и дополнительными услугами. Кроме того, преступники гарантируют вылет из транзитного пункта.
Для бронирования места организаторы просят предоплату — 70 процентов от минимальной суммы. Платежи они принимают в любой валюте или криптовалюте. Существуют и более дорогие предложения — перелёт на частном самолёте прямо в нужную страну. Цена такого варианта стартует от 20 тысяч евро. Однако услуги никто реально не оказывает, и россияне теряют деньги.
Отметим, что ранее аэропорты Дубая закрыли, но сегодня Абу-Даби уже регистрирует пассажиров на некоторые рейсы, в том числе в Москву.
