Новосибирская команда QUAZAR x 44 выиграла золото турнира по CS 2
Киберспортивная команда Новосибирской области «QUAZAR x 44» завоевала золото турнира GLuck Yungstar Series 3 по CS 2 в Москве. Победа принесла спортсменам три тысячи долларов призовых и стала первым золотом обновлённого состава на LAN-турнире.
Об этом председатель Федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск. За неделю команда дважды попала в число призёров международных соревнований. Сначала сибиряки заняли второе место на европейском турнире Exort Series #33, а затем выиграли GLuck Yungstar Series 3. В общей сложности спортсмены получили около полумиллиона рублей призовых.
Восемнадцатилетний капитан команды Дмитрий Попов стал самым молодым игроком турнира в Москве и получил звание MVP — лучшего игрока соревнований. По версии HLTV, «QUAZAR x 44» занимает 69-е место в мировом рейтинге команд.
За Новосибирскую область выступают Дмитрий Попов, Данил Порядин, Артём Борисов, Илья Воронов и Егор Торжков. По словам тренера Дмитрия Дзуцева, победа стала неожиданностью: команда неудачно начала турнир, но сумела отыграться и выйти в финал через нижнюю сетку.
«После этого матча у нас уже не было права на ошибку, и мы выиграли все три оставшиеся встречи!» — рассказал тренер, вспоминая напряжённую игру против VP.Future.Теперь киберспортсмены готовятся к турниру от Сбера. Команда уже прошла квалификацию и групповой этап, а решающие матчи состоятся 31 октября в Москве.