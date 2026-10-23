Новосибирская команда QUAZAR x 44 выиграла золото турнира по CS 2

23 октября 2026, 13:36

Сибирские киберспортсмены за неделю дважды стали призерами соревнований

Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Киберспортивная команда Новосибирской области «QUAZAR x 44» завоевала золото турнира GLuck Yungstar Series 3 по CS 2 в Москве. Победа принесла спортсменам три тысячи долларов призовых и стала первым золотом обновлённого состава на LAN-турнире.





Об этом председатель Федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто рассказал корреспонденту Om1 Новосибирск. За неделю команда дважды попала в число призёров международных соревнований. Сначала сибиряки заняли второе место на европейском турнире Exort Series #33, а затем выиграли GLuck Yungstar Series 3. В общей сложности спортсмены получили около полумиллиона рублей призовых.



Восемнадцатилетний капитан команды Дмитрий Попов стал самым молодым игроком турнира в Москве и получил звание MVP — лучшего игрока соревнований. По версии HLTV, «QUAZAR x 44» занимает 69-е место в мировом рейтинге команд.



За Новосибирскую область выступают Дмитрий Попов, Данил Порядин, Артём Борисов, Илья Воронов и Егор Торжков. По словам тренера Дмитрия Дзуцева, победа стала неожиданностью: команда неудачно начала турнир, но сумела отыграться и выйти в финал через нижнюю сетку.

«После этого матча у нас уже не было права на ошибку, и мы выиграли все три оставшиеся встречи!» — рассказал тренер, вспоминая напряжённую игру против VP.Future.