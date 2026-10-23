Свинья осталась без жилья из-за посетителей российского ресторана
Свинью-талисман по кличке Снежка выселяют из ресторана «Пани Фазани» в Хабаровске после жалобы клиента. Сейчас ей подыскивают новое жилье, пишет телеграм-канал «Подъем».
Свинья породы вьетнамская вислобрюхая жила в загоне в самом заведении. Персонал всегда закрывал животное на замок и тщательно следил за чистотой. Все это время жалоб на нее не поступало, пока один из посетителей не попытался перелезть через ограждение и не повредил его. В этот момент Снежка запаниковала и попыталась защититься. Другой гость, ставший свидетелем инцидента, пожаловался в Россельхознадзор.
В администрации заведения заверили, что в будущем животному ничего не угрожает. Ему найдут новый дом, возможно, кто-то из сотрудников заберет его к себе. Уточняется, что свинья зарегистрирована в ветеринарной системе и может участвовать в культурно-зрелищных мероприятиях, однако жить в ресторане ей запрещено.
Ранее в столичном Комитете ветеринарии заявили, что забрали у хозяина знаменитых коз из Бутово.
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