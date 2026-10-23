Свинья осталась без жилья из-за посетителей российского ресторана

23 октября 2026, 13:23

Свинью-талисман выселили из ресторана в Хабаровске после жалобы клиента

Фото: iStock/ Fotosmurf0

Свинью-талисман по кличке Снежка выселяют из ресторана «Пани Фазани» в Хабаровске после жалобы клиента. Сейчас ей подыскивают новое жилье, пишет телеграм-канал «Подъем».