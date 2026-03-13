Новосибирская область получит 350 тысяч доз вакцины от ящура для домашнего скота

13 марта 2026, 16:32

Фото: iStock/Kayla Teske

Министерство сельского хозяйства РФ объявило о проведении централизованной закупки вакцины против ящура для регионов страны. Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата. Такая информация появилась на сайте Госзакупок.





По данным Om1 Новосибирск, речь идёт о тривалентной вакцине, которую разработали для предотвращения ящура у сельскохозяйственных животных. Лекарство получат 29 российских регионов, в том числе Новосибирская область. Туда планируют поставить в марте 100 тысяч доз, и еще 250 тысяч — до конца мая.





«В конце 2022 года, согласно данным сайта госзакупок, в области закупали примерно такой же объём вакцины, что свидетельствует о регулярной необходимости в профилактических мерах по борьбе с ящуром», — говорится в материале.