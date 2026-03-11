В Новосибирске мясо не подорожает после вспышки бешенства среди домашнего скота

11 марта 2026, 12:02

Изъятие домашнего скота для уничтожения после вспышки бешенства в Новосибирской области не приведет к серьезному росту цен на мясо в регионе. Так считает заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина.





Напомним, в некоторых районах Новосибирской области начали изымать домашний скот из личных хозяйств жителей, чтобы уничтожить его в целях борьбы с очагами пастереллёза и бешенства.



По словам Шадриной, эта ситуация окажет незначительное влияние на рынок мяса в регионе, поскольку речь идет о локальном инциденте, а объем изъятого поголовья сравнительно невелик.



Любовь Шадрина отметила, что резкого роста цен на мясо ожидать не приходится. Однако некоторые колебания возможны ввиду ряда факторов.





«Что касается риска возникновения дефицита мяса, он маловероятен благодаря наличию альтернативных видов мясной продукции. Помимо традиционных сортов мяса, таких как говядина, свинина и баранина, потребители имеют доступ к птице, рыбе, которые могут компенсировать возможные временные ограничения», — отметила эксперт в разговоре с Om1 Новосибирск.