Пенсионер построил ферму для выживания на случай конца света
71-летний техномагнат из Великобритании Питер Доу создал в графстве Норфолк самообеспечиваемое хозяйство, где в случае глобального коллапса смогут укрыться около тысячи человек. Об этом сообщает Daily Star.
Ферма площадью 607 гектаров оборудована собственной мельницей, скотобойней, молочным производством и прессом для получения дизеля из масла. У пенсионера также есть запасы консервов и план, как привлечь единомышленников. Вступительный взнос для желающих присоединиться составит от десяти до 100 тысяч фунтов в год.
Бизнесмен признается, что еще двадцать лет назад его идеи лишь вызывали смех, но сейчас отношение изменилось. Он не верит в жизнь после ядерной войны, но допускает деградацию общества по сценарию Зимбабве или Ливана из-за экономических проблем. Доу уверен, что готовиться необходимо заранее и самостоятельно, не надеясь на помощь правительства.
