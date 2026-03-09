Пенсионер построил ферму для выживания на случай конца света

09 марта 2026, 13:07

Британский техномагнат построил ферму для выживания на тысячу человек

Фото: iStock/Maksym Belchenko

71-летний техномагнат из Великобритании Питер Доу создал в графстве Норфолк самообеспечиваемое хозяйство, где в случае глобального коллапса смогут укрыться около тысячи человек. Об этом сообщает Daily Star.