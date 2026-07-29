Новосибирские чиновники взяли золото на турнире по Counter-Strike 2
Команда Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту среди государственных служащих. Работники IT-отдела ведомства выиграли золотые медали в дисциплине Counter-Strike 2.
Как сообщили корреспонденту Om1 Новосибирск в пресс-службе киберспортивной лиги QUAZAR, на турнире «Лига Учреждений» («ЛУЧ») регион представляли специалисты подведомственного учреждения ГКУ НСО «Региональный информационный центр». Сибиряки, двигаясь к чемпионскому званию, одержали победу во всех семи матчах, оставив позади команды из Челябинска, Санкт-Петербурга, Уфы и Красноярского края. Эти соревнования были организованы Лигой компьютерного спорта «Квазар» совместно с Новосибирским региональным отделением Федерации компьютерного спорта России.
За время своего участия в «Лиге Учреждений» команда Минфина Новосибирской области быстро поднялась на вершину турнирной таблицы. На счету коллектива уже две золотые и одна бронзовая медаль. Участники отмечают, что между командами IT-специалистов из различных государственных учреждений возникло неформальное соперничество.
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