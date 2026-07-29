В Красногорске в этом году откроют две новые поликлиники и ФОК

29 июля 2026, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Красногорске планируют открыть поликлинику на 150 посещений в смену в ЖК «Новая Рига» и на 130 посещений – в ЖК «Аникеевский».





Они построены за счёт инвесторов, рассказал глава городского округа Дмитрий Волков губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.



По его словам, ввод внебюджетной поликлиники на 400 посещений в ЖК «Ильинские луга» запланирован на будущий год.

«Безусловно, важна региональная программа поддержки - оплата аренды, другие выплаты. Но серьёзную лепту вносят муниципальные программы. И тогда мы видим заметный приток достойных, мотивированных врачей, учителей, детских тренеров», – отметил губернатор.