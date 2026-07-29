В Красногорске в этом году откроют две новые поликлиники и ФОК
В этом году в Красногорске планируют открыть поликлинику на 150 посещений в смену в ЖК «Новая Рига» и на 130 посещений – в ЖК «Аникеевский».
Они построены за счёт инвесторов, рассказал глава городского округа Дмитрий Волков губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
По его словам, ввод внебюджетной поликлиники на 400 посещений в ЖК «Ильинские луга» запланирован на будущий год.
«Безусловно, важна региональная программа поддержки - оплата аренды, другие выплаты. Но серьёзную лепту вносят муниципальные программы. И тогда мы видим заметный приток достойных, мотивированных врачей, учителей, детских тренеров», – отметил губернатор.Волков также рассказал, что за последние несколько лет в ЖК «Малина» и ЖК «Красногорский» начали работу кабинеты врача общей практики, а в ЖК «Спутник» - пост скорой помощи на две бригады. Сейчас возводят пристройку к поликлинике № 4 на 550 посещений в смену, идёт капремонт стационара Красногорской больницы на ул. Карбышева.
Помимо этого, в планах на этот год – закончить строительство ФОКа на Москворецком бульваре и капремонт школы олимпийского резерва «Зоркий» по баскетболу на ул. Пионерской.