В Красногорске привели благоустроили 12 парков и общественных территорий.

29 июля 2026, 18:41

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске с 2021 года привели в порядок 12 парков и общественных территорий. Это набережные Москвы-реки в Павшинской пойме и реки Синички, Опалиховский лесопарк, Яблоневый сквер, сквер Инженерных войск.





Об этом глава городского округа Дмитрий Волков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву на рабочей встрече.



В планах на этот год - завершить благоустройство в Городском парке, на площади Оптиков и на ул. Школьной в посёлке городского типа Нахабино.

«Мы благоустроили лесопарк на площади 47 гектаров в Изумрудных холмах. Среди важных объектов – Городской парк. Замкнули его с Яблоневым сквером, который идёт до Волоколамского шоссе. Сделали сквер Инженерных бригад, набережную озера Торфяное в Нахабине, открыли набережную Синички, которую в прошедшие выходные посетили 12 000 человек», – рассказал Волков.

«Округ большой, он развивается. Важно всё успевать, регулярно проводить встречи с жителями, выездные администрации. Нет территории, где бы они не приветствовали изменений, где бы это не давало результат», – сказал губернатор.