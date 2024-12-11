Новосибирские коммунальщики выплатят 80 тысяч рублей за переохлаждение ребенка

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В Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка, сообщила прокуратура Новосибирской области в своём Телеграм-канале.
В результате аварии на теплосетях в доме на улице Ватутина в Новосибирске отключили теплоснабжение. Подачу тепла приостановили на 11 дней. Из-за этого температура в жилых помещениях опустилась до плюс десяти градусов. Более недели в подобных условиях приходилось жить и малолетним. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный малыш, который имеет специальные медицинские противопоказания. Дискомфорт от холода испытывал и его четырехлетний брат, подчёркивалось в иске надзорного органа.
Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу несовершеннолетних.
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Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу несовершеннолетних.
«Суд признал иск прокурора обоснованным, взыскал с ответчика в пользу малолетних компенсацию морального вреда в общей сумме 80 тыс. рублей со штрафом 40 тыс. рублей», — отметили представители прокуратуры.
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Ольга Енгалычева