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Здание ФСБ подожгли в Новосибирске

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание ФСБ в Новосибирске
04 октября 2024, 12:03
Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Инцидент произошел ночью 3 октября на улице Коммунистической Новосибирска.
«Здание от действий нарушителя не пострадало. Видимых повреждений нет», — цитирует источник в правоохранительных органах КП-Новосибирск.

Известно, что мужчина бросил коктейль Молотова в окно здания местного управления ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Сообщается, что мужчину вычислили и задержали в ту же ночь. Его личность уже установили. Сейчас ведется следствие.



Ранее ФСБ предотвратила серию готовящихся терактов в Ингушетии. Там диверсанты планировали взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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#фсб
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#новосибирск
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Жил в храме и топил кошек: что известно о карлике-рецидивисте, похитившем кенгурят из зоопарков
04 октября 2024, 12:46

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В конце сентября появились сообщения о похищении кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля. На территории калужского зоосада рядом с местом преступления обнаружили кусачки, а в Ярославле — сачок и палки. Через некоторое время преступника удалось задержать. Им оказался 31-летний карлик-рецидивист из Вологодской области. Зачем мужчина выкрал животных и что намеревался с ними сделать расскажет «Радио 1».

Кто похитил кенгуру из зоопарка


Фото: фоторобот подозреваемого

О задержанном 31-летнем Иване Некрасове из Вологодской области известно немного, однако некоторые детали из его биографии удалось выяснить журналистам KP.RU, которые пообщались с работниками храма, где он прежде проживал.

Служительница храма рассказала, что познакомилась с Иваном около трех лет назад, когда он пришел в Храм святителя Николая в селе Тарногский Городок. Мужчина сказал, что ему некуда идти и что он сирота. Позже выяснилось, что у него есть мама и отчим, но в храме ему не стали отказывать в помощи и предоставили прихожанину питание и кров.

Вначале Иван произвел хорошее впечатление: казался добрым и отзывчивым, всегда откликался на просьбы о помощи.

По словам настоятелей храма, детская внешность Ивана — рост около полутора метров и грустные глаза — тоже подкупала. Мужчина продолжал находиться в храме, однако со временем, его поведение становилось все более странным и агрессивным.

После очередного инцидента, когда Иван попытался пробраться в дом к одной из прихожанок, терпение лопнуло. Обращение в полицию стало последним шагом. Хотя наказание для Вани тогда не последовало, его поведение уже оставило следы в памяти тех, кто его знал.

Прошлое карлика-рецидивиста


Криминальное прошлое Вани стало известным лишь позже. Оказалось, что он нарушил порядок отбытия условного осуждения. Свою преступную деятельность мужчина начал еще в подростковом возрасте. Его рост, не превышающий 1,5 метра, способствовал тому, что он легко мог пробираться в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. В 2017 году Некрасова впервые задержали, но ему удалось скрыться от преследователей. Через два года он получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск за кражу с проникновением в жилище.

Вскоре выяснился еще один факт из биографии Ивана. В юности он запер свою учительницу в кабинете (он учился в коррекционном классе).

«Он неадекватен. Нормальный человек так не поступил бы. Ваня очень хитрый и изворотливый. Никто не ждал от него добрых дел», — отзываются о нем знакомые.

Соседи Некрасова также сообщили о его жестоком обращении с животными — он был замечен за тем, что топил кошек.

На похищение кенгуру Иван решился после того, как заранее нашел покупателей на животных. Обсудив все условия сделки, преступник направился в зоопарки Ярославля и Калуги.

Судьба похищенных кенгурят

Фото: телеграм-канал МВД Медиа


Всего Некрасов успел похитить троих детенышей кенгуру. Один из них был найден у него в клетчатой сумке во время задержания в электричке на территории Владимирской области.

Второй кенгуренок, к сожалению, не выжил, а третий на данный момент разыскивается, так как вор успел его продать. Некрасов объяснил, что его целью было похищение и продажа кенгурят для приобретения редкой макаки — это была его мечта. Кроме того, мужчина ранее был замечен с другими экзотическими животными. Известно, что он пытался переехать в Сочи с крокодилом. В 2020 году он принес хищника в отдел МВД для получения разрешения на перевозку, однако крокодила изъяли и передали ветеринарам.

В настоящее время Иван задержан. Его нашли на железнодорожном вокзале города Александрова во Владимирской области. В сумке у него был кенгуренок, еще один погиб, а третьего разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ивану грозит до пяти лет лишения свободы.

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На похоронах матери сын увидел в гробу чужую женщину
В Морге перепутали тела: на похоронах матери сын увидел в гробу чужую женщину
04 октября 2024, 12:22

Фото: istockphoto/tiero

Инцидент с телами усопших произошел в Новосибирске, где сын на похоронах матери увидел в гробу незнакомую женщину. После разбирательства выяснилось, что в морге перепутали тела.
Бирки и тела покойников перепутали сотрудники новосибирского морга ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ», сообщает КП. Из-за ошибки в морге, мать заявителя увезли за 150 километров, в город Каргат, а в гроб из Новосибирска положили тело другой женщины.

В итоге похороны не состоялись. Сотрудникам бюро ритуальных услуг пришлось экстренно перевозить тела и менять гробы с усопшими, а также успокаивать шокированных родственников. В учреждении уже прошла служебная проверка.

Ранее в подмосковных Люберцах врачи перепутали детей в роддоме и нанесли химические ожоги здоровому младенцу. После обработки неизвестным составом, новорожденный с ожогами на коже попал в больницу.

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#новосибирская область
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В Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату проезда
04 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Хабаровске водитель автобуса не выпускал 12-летнего школьника из-за того, что он не оплатил проезд. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Мать ребенка рассказала, что он ехал до конечной остановки. В автобусе не было других пассажиров, и мальчик был один. Перед выходом он попытался оплатить проезд, однако оплата не прошла. Тогда водитель начал грубить школьнику, закрыл двери автобуса и не выпустил его.

Мальчик позвонил маме. Женщина по телефону просила водителя освободить его ребенка, однако тот отказался, заявив, что он сначала должен оплатить проезд. Тогда мать перевела ему 50 рублей по номеру телефона, тогда юного заложника отпустили.

По данному факту женщина обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка инцидента.

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В Рязанской области похитили школьницу, чтобы насильно выдать замуж
Под Рязанью задержали троих подозреваемых в похищении 16-летней школьницы
04 октября 2024, 12:04

Фото: iStock/blinow61

Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю девушку, чтобы выдать её замуж за своего родственника. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что свадьба не состоялась, поскольку троих подозреваемых задержали. В отношении мужчин 1985, 1986 и 2008 годов рождения было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Отмечается, что инцидент произошел 29 сентября. 16-летнюю жительницу города Рыбное в Рязанской области несмотря на сопротивление посадили в автомобиль и вывезли в Подмосковье, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. Местоположение девушки удалось оперативно выяснить, после чего её освободили и передали родителям.

В суд направлено ходатайство об аресте мужчин.

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Кричала от боли: в Подмосковье пенсионерке с пробитой головой отказали в госпитализации

Суд арестовал дома и машины родственников фигурантов по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны
#рязанская область
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#полиция
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#подмосковье
#суд
#уголовное свадьба
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Суд арестовал дома и машины родственников фигурантов по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны
Суд арестовал имущество родственников по делу о некачественных бронежилетах
04 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Rawf8

Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела не некачественных бронежилетах для Минобороны. По данным суда, имущество приобрели обвиняемые и оформили на родственников, чтобы скрыть от государства.
«Имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — цитирует документ суда РИА Новости.

Среди арестованного имущества есть квартира в 50,3 квадрата, оформленная на брата одной из обвиняемых. У супруги другого фигуранта нашли участок с двумя помещениями по 20,9 и 40,1 квадратных метра, и автомобиль.

Отметим, в уголовном деле главными обвиняемыми являются генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Речь идет о поставках около 20 000 некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей.

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#минобороны
#уголовное дело
#мошенничество
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Кричала от боли: в Подмосковье пенсионерке с пробитой головой отказали в госпитализации
В Подмосковье медиков скорой помощи обвинили в смерти пенсионерки
04 октября 2024, 09:57

Фото: iStock/Iulianna Est

В Подмосковье врачей скорой помощи обвинили в смерти пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Внучка 88-летней пенсионерки из Егорьевска рассказала, что 20 сентября её бабушка Тамара осталась дома одна, случайно упала и сильно разбила голову. Она не смогла самостоятельно подняться, но дотянулась до телефона, вызвала скорую и связалась с соседями.

Соседи утверждают, что прибывшие медики сделали пострадавшей обезболивающий укол, перевязали голову и уехали. Знакомые пенсионерки настаивали на госпитализации, поскольку у неё было сильное кровотечение, однако эти просьбы были проигнорированы.

После этого соседи связались с внучкой. Когда она приехала, Тамара Михайловна не открывала глаза и была вся в крови. Девушка вместе с соседями попыталась поднять её, чтобы самостоятельно довезти до больницы, но при каждом прикосновении пенсионерка кричала от боли.

По словам внучки, она позвонила в 112, где её направили к сотрудникам скорой. В 103 же диспетчер накричал на девушку и спросил «Что тебе от меня надо?!», после чего бросил трубку.

Только после второго отказа скорой сотрудники 112 согласились госпитализировать женщину. В больнице её сразу отправили в реанимацию.

Спустя два дня врачи сказали, что у пенсионерки случился инсульт, а ещё через два дня она умерла. Внучка отметила, что в заключении не было ни слова о травме головы.

Девушка обратилась в прокуратуру.

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В двух частных подмосковных домах нашли более 70 нелегалов из Африки и Азии
04 октября 2024, 09:56

Фото: iStock/Iulianna Est

Более 70 иностранцев, нелегально проживающих на территории Российской Федерации, обнаружили в ходе рейда полицейские в двух частных домах в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили по учетным данным 73 иностранца, прибывших из стран Азии и Африки. В отношении 72 мигрантов составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и один – за уклонение от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.
Всем иностранцам-нелегалами выписали штрафы га сумму от пяти до 40 тысяч рублей. 28 нелегалов принудительно выдворят за пределы страны, 16 уедут из России самостоятельно.

В рейде принимали участие полицейские округа Подольск совместно с коллегами из Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

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#полиция
#фсб
#мвд московской области
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Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Перми
04 октября 2024, 09:18

Фото: istock/Aleksei Savin

После пожара на нефтебазе в Перми на площади 10 квадратных метров превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено. Об этом проинформировала пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара.

В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»
В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»

Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что его специалисты отреагировали на информацию о пожаре нефтепродуктов на территории общества с ограниченной ответственностью «Нефтемаслоресурс» в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшими жилыми районами.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.

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#полиция
#специалисты
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СК проверит случаи похищения пенсионеров для принудительной работы на стройке
04 октября 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о похищении пожилых людей для принудительной работы на стройках. По данным СМИ, такие случаи зафиксированы в четырёх регионах России.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов обсуждались случаи похищения пенсионеров, которых затем якобы принуждают работать на объектах строительства и сельского хозяйства в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Республике Адыгея. Главам Следственных управлений указанных регионов поручено провести проверку этих сведений и принять соответствующие меры реагирования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе проверок и их результатах ему лично. В Москве и Краснодарском крае проверочные мероприятия уже проведены, их результаты изучаются и анализируются.

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