Здание ФСБ подожгли в Новосибирске

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В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Инцидент произошел ночью 3 октября на улице Коммунистической Новосибирска.
«Здание от действий нарушителя не пострадало. Видимых повреждений нет», — цитирует источник в правоохранительных органах КП-Новосибирск.
Известно, что мужчина бросил коктейль Молотова в окно здания местного управления ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Сообщается, что мужчину вычислили и задержали в ту же ночь. Его личность уже установили. Сейчас ведется следствие.
Ранее ФСБ предотвратила серию готовящихся терактов в Ингушетии. Там диверсанты планировали взрывы на объектах энергетической инфраструктуры, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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Лия Мурадьян