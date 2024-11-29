Убил бабушку и кошек: в Новосибирске произошла трагедия

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Житель Новосибирска убил пенсионерку и несколько её питомцев, сообщил 360.ru.
По информации Следственного комитета России, 26-летний мужчина совершил попытку удушения 69-летней пенсионерки, а потом нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений. Уточняется, что потерпевшая — бабушка жены нападавшего.
В настоящий момент подозреваемый задержан. Ещё в квартире убитой нашли трупы её кошек.
Соседки пенсионерки рассказывали, что до выхода на пенсию погибшая трудилась медиком, а потом помогала бездомным животным и соседям, которым ставила уколы и капельницы, передала «КП-Новосибирск».
Ранее сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу в красноярском поселке Ушканка.
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В настоящий момент подозреваемый задержан. Ещё в квартире убитой нашли трупы её кошек.
Соседки пенсионерки рассказывали, что до выхода на пенсию погибшая трудилась медиком, а потом помогала бездомным животным и соседям, которым ставила уколы и капельницы, передала «КП-Новосибирск».
Ранее сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу в красноярском поселке Ушканка.
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Ольга Енгалычева