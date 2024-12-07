На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами

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В Новосибирской области междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Инцидент произошёл в районе 20-го километра трассы К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Автобус следовал из посёлка Садовый в село Верх-Тула. В салоне находились 26 пассажиров, ехавших на мероприятие. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
За медицинской помощью обратились два человека, сообщили в ведомстве. Характер и степень тяжести травм уточняются. Точные причины и все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, начатой правоохранителями.
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Александр Бойцов