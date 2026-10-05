Готовность спецтехники к зимней уборке дорог в Подмосковье достигла 91%

05 октября 2026, 14:01

оригинал Фото: медиасток.рф

Дорожную технику Московской области, обслуживающую региональные трассы, готовят к эксплуатации в зимний сезон. Работа выполнена уже на 91%. Об этом доложил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона в понедельник, 5 октября, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.





Общая протяжённость региональных дорог в Подмосковье составляет 14,3 тыс. километров. Из них 6000 километров обслуживают коммерческие организации, а 8 300 километров — производственные комплексы.





«На балансе коммерческих организаций находятся 108 тракторов, 47 автогрейдеров и 251 комбинированная дорожная машина. Общая готовность техники составляет 96%. А у производственных комплексов есть 330 комбинированных машин, 116 тракторов и 65 автогрейдеров. Они готовы на 86%», — уточнил Сибатулин.