В октябре состоится IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
С 6 по 27 октября 2026 года пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России.
Участие в мероприятии — это шанс проверить свои знания, получить полезные советы и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший зачет, получит именной сертификат с личными результатами.
Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания основаны на реальных жизненных ситуациях и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто хорошо разбирается в финансах, предусмотрен более сложный уровень.
Для младших школьников задания разработаны в увлекательной интерактивной форме. Ученики 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут поучаствовать в Олимпиадном зачете. Успешное прохождение позволит им выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 2,5 тысяч школьников.
Личный зачет занимает до 20 минут, олимпиадный — до 40 минут, семейный — до 1 часа. Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта.
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