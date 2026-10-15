В Новосибирской области разнорабочим предлагают 5 500 рублей за смену

15 октября 2026, 16:52

Подработка для разнорабочих в Новосибирске выросла в 2,6 раза

Фото: istockphoto / ArtemSam

В Новосибирской области работодатели стали чаще искать сотрудников на временную работу. В июле — сентябре 2026 года лидерами по числу предложений о подработке стали разнорабочие, продавцы и работники торгового зала.