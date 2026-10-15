В Новосибирской области разнорабочим предлагают 5 500 рублей за смену
В Новосибирской области работодатели стали чаще искать сотрудников на временную работу. В июле — сентябре 2026 года лидерами по числу предложений о подработке стали разнорабочие, продавцы и работники торгового зала.
Как сообщает Om1 Новосибирск, аналитики «Авито Подработки» изучили спрос на временных сотрудников в регионе и сравнили данные с III кварталом 2025 года. Число предложений для разнорабочих выросло в 2,6 раза, или на 156%. В среднем за смену им предлагали 5 500 рублей.
Количество вакансий для продавцов увеличилось в 2,3 раза — на 133%. Средняя оплата составляла 5 590 рублей за смену. Спрос на работников торгового зала вырос на 14%, а среднее вознаграждение достигло 3 800 рублей.
По всей России за год сильнее всего увеличились предлагаемые выплаты промоутерам — на 55%, до 3 132 рублей за смену. Работникам кухни стали платить в среднем 5 500 рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Оплата труда работников торгового зала выросла на 37%, до 3 804 рублей.
Интерес к подработке увеличился и со стороны соискателей. Чаще искать временную занятость стали курьеры — показатель вырос на 53%. Среди упаковщиков рост составил 32%, а среди сборщиков мебели — 18%.
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