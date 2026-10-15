Российский поселок оказался отрезан от внешнего мира и окружен медведями
Жители поселка Белогорск Тисульского района Кемеровской области оказались фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем с дорогами и транспортом. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».
По его информации, автобус до поселка не доезжает из-за заснеженной проезжей части, поэтому людям остается лишь ходить пешком через глухую тайгу, где на сотни километров нет ни связи, ни жилья. Ситуацию осложняет то, что в самом поселке нет многих необходимых для жизни объектов, в том числе больниц и заправок.
Местные жалуются, что в таких условиях едут и дети, и пенсионеры, причем за уже оплаченный проезд. Кроме того, ходить через тайгу стало опасно из-за участившихся встреч с медведями. Люди не раз обращались к властям, но решения проблемы до сих пор нет.
Ранее сообщалось, что жители Приморского района Санкт-Петербурга все чаще замечают диких кабанов во дворах и на проезжей части. По словам очевидцев, парнокопытные держатся группами.
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