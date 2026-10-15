Российский поселок оказался отрезан от внешнего мира и окружен медведями

15 октября 2026, 16:52

Жители кузбасского поселка ходят пешком через тайгу из-за проблем с автобусом

Фото: iStock/Scharfsinn86

Жители поселка Белогорск Тисульского района Кемеровской области оказались фактически отрезаны от внешнего мира из-за проблем с дорогами и транспортом. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».