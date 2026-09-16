Новосибирцев призвали не носить сладости на могилы из-за угрозы хищников
Активность бурых медведей в Новосибирской области возрастает каждую осень. Об этом рассказала специалист «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.
В разговоре с Om1 Новосибирск она уточнила, что в текущем году нет какого-либо заметного увеличения числа диких животных по сравнению с предыдущими годами.
«В это время года медведи появляются возле населённых пунктов, на стоянках туристов или в местах, где выбрасывают мусор», — рассказала эксперт.
Она также призвала не оставлять на кладбищах печенье, конфеты и другие продукты. Это привлекает не только медведей, но и других животных, например ежей, лисиц или белок, для которых такая еда является неподходящей. Сотрудники центра неоднократно находят разбросанные фантики, бутылки, пробки и остатки конфет в лесах на значительном расстоянии от кладбищ, заключила Богомолова.