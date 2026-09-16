Новосибирцев призвали не носить сладости на могилы из-за угрозы хищников

16 сентября 2026, 15:14

Фото: iStock/ Piotr Krzeslak

Активность бурых медведей в Новосибирской области возрастает каждую осень. Об этом рассказала специалист «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова.





В разговоре с Om1 Новосибирск она уточнила, что в текущем году нет какого-либо заметного увеличения числа диких животных по сравнению с предыдущими годами.





«В это время года медведи появляются возле населённых пунктов, на стоянках туристов или в местах, где выбрасывают мусор», — рассказала эксперт.