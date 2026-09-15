Медведь чуть не загрыз пенсионера, забравшегося на дерево в Бурятии
В Бурятии медведь чуть не загрыз 70-летнего мужчину. На фоне активности больших хищников некоторые учебные заведения переводят на дистанционное обучение, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл рядом с селом Кульск, когда пожилой местный житель шёл вдоль реки Уда. Навстречу ему выскочил медведь, который тут же атаковал человека. К счастью, пенсионер сумел спастись, забравшись на дерево. Сейчас он находится в местной ЦРБ. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
Уточняется, что на место инцидента выехали сотрудники Бурприроднадзора. Из-за угрозы нападений школьников и студентов агропромышленного техникума Закаменска перевели на удалённый формат.
За вчерашний день охотинспекторы выезжали по сообщениям о медведях 32 раза. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и в районах республики. Местные власти призывают жителей не ходить в лес и соблюдать осторожность.
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