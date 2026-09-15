Медведь чуть не загрыз пенсионера, забравшегося на дерево в Бурятии

15 сентября 2026, 06:35

SHOT: В Бурятии 70-летний мужчина спасся от медведя, забравшись на дерево

Фото: iStock/ErikMandre

В Бурятии медведь чуть не загрыз 70-летнего мужчину. На фоне активности больших хищников некоторые учебные заведения переводят на дистанционное обучение, сообщает Telegram-канал SHOT.