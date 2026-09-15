Медведь проник в дом на сочинской тренировочной базе
Медведь проник в дом на сочинской тренировочной базе, где проходят сборы биатлонисты группы Михаила Шашилова. Зверь осмотрел помещение и вскоре ушел, не найдя пищи. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Первой хищника заметила биатлонистка Инна Терещенко. По ее словам, она узнала косолапого: несколько месяцев назад он уже появлялся рядом с базой и периодически наблюдал за занятиями спортсменов в горах. Медведей нередко видят и лыжники, тренирующиеся в Сочи. Животные выходят из леса к спортивным объектам и мусорным контейнерам в поисках еды.
Если вы встретили медведя, главное — не паниковать и не пытаться убежать. Не смотрите зверю прямо в глаза, не делайте резких движений и не подходите ближе, даже если он кажется спокойным. Медленно отступайте назад или в сторону, сохраняя расстояние и оставляя животному путь для отхода.
Не стоит кричать, бросать в медведя предметы или пытаться снять его на телефон с близкого расстояния. Если зверь не проявляет агрессии, говорите спокойным, ровным голосом — так он сможет понять, что перед ним человек, а не добыча. Детей нужно держать рядом с собой, домашних животных — на поводке или возле себя.
Если медведь начал приближаться или проявлять агрессию, необходимо как можно скорее укрыться в здании, автомобиле или другом надежном месте. В лесу полезно иметь при себе специальный медвежий спрей, но применять его следует только при непосредственной угрозе. После встречи нужно сообщить о появлении животного сотрудникам базы, спасателям или в местные службы охраны природы.
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