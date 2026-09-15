15 сентября 2026, 15:41

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь проник в дом на сочинской тренировочной базе, где проходят сборы биатлонисты группы Михаила Шашилова. Зверь осмотрел помещение и вскоре ушел, не найдя пищи. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.