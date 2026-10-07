Достижения.рф

Новосибирцы дольше всех в России проводят время в компьютерных клубах

Геймеры в Новосибирске играют в среднем на 37 минут дольше москвичей
Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Новосибирск занял первое место среди пяти российских мегаполисов по продолжительности игровых сессий в компьютерных клубах. Такую информацию приводит исследование сети COLIZEUM за январь — сентябрь 2026 года, сообщает Om1 Новосибирск.



В среднем одна игровая сессия в Новосибирске длится 2 часа 24 минуты. Это на 37 минут, или 35%, больше московского показателя. Второе место занял Санкт-Петербург — около двух часов за сеанс.

По среднему чеку пополнения игрового баланса Новосибирск уступил Петербургу: 413 рублей против 511 рублей. Средний чек в баре новосибирских клубов составил 193 рубля, тогда как в Санкт-Петербурге он достиг 518 рублей — почти в 2,7 раза больше.

Новосибирск также лидировал по доле новых визитов — она составила 63,2%. Исследование охватило клубы COLIZEUM в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

В COLIZEUM уточнили, что продолжительность сессии учитывает только время игры и не показывает общую длительность визита. Показатели пополнения игрового баланса и расходов в баре также относятся к разным операциям.

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0