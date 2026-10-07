Новосибирцы дольше всех в России проводят время в компьютерных клубах

07 октября 2026, 15:49

Геймеры в Новосибирске играют в среднем на 37 минут дольше москвичей

Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Новосибирск занял первое место среди пяти российских мегаполисов по продолжительности игровых сессий в компьютерных клубах. Такую информацию приводит исследование сети COLIZEUM за январь — сентябрь 2026 года, сообщает Om1 Новосибирск.