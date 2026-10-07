Россиянам объяснили, что делать при перекрытом проезде во дворе

07 октября 2026, 15:08

Эксперт Бондарь: за блокировку машины на парковке можно получить компенсацию

Фото: iStock/Scharfsinn86

Если утром машину заблокировал автомобиль, припаркованный во дворе вторым рядом, виновника можно заставить возместить убытки. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.