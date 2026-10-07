Россиянам объяснили, что делать при перекрытом проезде во дворе
Если утром машину заблокировал автомобиль, припаркованный во дворе вторым рядом, виновника можно заставить возместить убытки. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, которые передает телеканал RT, если из-за этой ситуации человек опоздал на работу и получил выговор, основанием для выплаты становятся подтвержденные денежные потери. Статьи 15 и 1064 ГК дают право взыскать разумные траты на такси и недополученный заработок, если они связаны с этой блокировкой. При этом придется доказать, кто именно перекрыл выезд, а также сам факт потерь, их размер и связь нарушения с убытками.
Специалист напомнил, что автомобиль нельзя парковать так, чтобы другая машина не смогла выехать. Чтобы получить компенсацию морального вреда по статье 151 ГК, необходимо доказать, что блокировка нарушила личные неимущественные права — например, навредила здоровью. Выговор же можно оспорить в трудовой инспекции или суде, если работник опоздал не по своей вине.
Эксперт рекомендовал сфотографировать машины и номера так, чтобы был виден перекрытый выезд, зафиксировать время и длительность блокировки, а затем обратиться в полицию, чтобы установить водителя. Также стоит сохранить чеки и получить у работодателя подтверждение опоздания и потери заработка. Виновнику можно направить письменное требование с указанием убытков и копиями доказательств. В случае, если он отказался возмущать ущерб, можно подать иск в суд по месту его жительства, заключил Бондарь.
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