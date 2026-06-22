Новосибирцы ежегодно тратят порядка 42 тысяч рублей на самообразование
Жители Новосибирска ежегодно тратят порядка 42 тысяч рублей на самообразование. Такие данные приводят «Авито Услуги» и «Авито Работа» по итогам исследования.
Выяснилось, что 67% опрошенных занимаются самообразованием ради удовольствия, а 42% хотят повысить квалификацию и увеличить доход. 28% респондентов учатся, чтобы не отставать от трендов, а 15% надеются сменить профессию.
«Самыми популярными темами для обучения стали философия и психология (33%), иностранные языки (32%), финансы (29%), IT и цифровые навыки (28%), а также творческие направления (23%)», — приводит данные опроса Om1 Новосибирск.
Чаще всего новосибирцы обучаются с помощью книг, научных статей и обучающих видео (60%). 40% ходят на курсы или нанимают преподавателей, оставшиеся 20% принимают участие в мастер-классах и других занятиях.