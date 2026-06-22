Новосибирцы ежегодно тратят порядка 42 тысяч рублей на самообразование

22 июня 2026, 18:10

Фото: iStock/SeventyFour

Жители Новосибирска ежегодно тратят порядка 42 тысяч рублей на самообразование. Такие данные приводят «Авито Услуги» и «Авито Работа» по итогам исследования.





Выяснилось, что 67% опрошенных занимаются самообразованием ради удовольствия, а 42% хотят повысить квалификацию и увеличить доход. 28% респондентов учатся, чтобы не отставать от трендов, а 15% надеются сменить профессию.





«Самыми популярными темами для обучения стали философия и психология (33%), иностранные языки (32%), финансы (29%), IT и цифровые навыки (28%), а также творческие направления (23%)», — приводит данные опроса Om1 Новосибирск.