Врач предупредила о серьёзных рисках нарушения режима дня у школьников на каникулах
Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева рекомендует сохранять режим дня школьников на зимних каникулах.
В беседе с «RuNews24.ru» Одинаева объяснила, что его нарушение ведёт к проблемам со сном и ухудшает здоровье.
«Пусть подъём и отход ко сну будут чуть более гибкими, но предсказуемыми. Важно следить за тем, чтобы подростки не переворачивали сутки с ног на голову», — добавила педиатр.По мнению специалиста, чтобы возвращение к учёбе прошло легче, за несколько дней до её начала нужно вернуть обычное расписание. Кроме этого, Одинаева советует не злоупотреблять сладостями и жирной пищей, чтобы избежать проблем с пищеварением. Вместо походов по торговым центрам она рекомендует проводить время на прогулках, катках или горках.
