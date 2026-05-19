Российским школьникам увеличили летние каникулы

19 мая 2026, 09:23

Российским школьникам продлили летние каникулы на пять дней в 2026 году

Летние каникулы для учеников невыпускных классов в России в 2026 году начнутся на пять дней раньше привычного срока — с 27 мая. Об этом рассказал эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.





По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство рекомендовало школам завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов, которые размещаются в образовательных учреждениях.

«Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году <...> определено датой не раньше 1 июня», — уточнил Якимов.