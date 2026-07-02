Новосибирцы готовы жертвовать сном ради шопинг-платформ

02 июля 2026, 18:21

Фото: iStock/oatawa

Жители Новосибирска в день в среднем тратят 21 минуту на изучение товаров на маркетплейсах, а семь из десяти человек периодически жертвуют ради этого сном. Об этом стало известно из исследования аналитиков «Авито».





Выяснилось, что 50% опрошенных новосибирцев просматривают шопинг-ресурсы ежедневно, а 30% из них возвращаются к этому занятию по несколько раз в день. При этом 37% респондентов заходят на шопинг-платформы хотя бы раз в неделю.





«Скроллят ленту в свободное время 39% новосибирцев, 25% — в перерывах в течение дня, 24% — перед сном. 13% листают товары во время просмотра фильмов или сериалов, а 7% — во время еды», — приводит Om1 Новосибирск полученные данные.