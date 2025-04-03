Стилист рассказала, как не потратить на шопинг все деньги

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Весна — это время, когда хочется выбирать яркие образы и модели. Но как это делать, если цены в магазинах растут все быстрее и быстрее?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что подходить к шоппингу необходимо с умом и пользоваться разумными правилами.
Однако, по словам стилиста, нужно понимать, что базовая вещь пригодится на несколько сезонов вперед, поэтому и относиться к ее покупке стоит серьезно.
Она добавила, что гардероб — это инвестиция, к которой нужно подходить правильно.
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«В первую очередь нужно провести ревизию собственного гардероба и понять, какие базовые модели есть, выяснить, чего не хватает. Дальше — составить список изделий, которые нужно приобрести, и проанализировать, что можно взять на масс-маркете», — сказала эксперт.
Однако, по словам стилиста, нужно понимать, что базовая вещь пригодится на несколько сезонов вперед, поэтому и относиться к ее покупке стоит серьезно.
«Какие-то вещи мы можем заказать с маркет-плейсов, часть взять из масс-маркета, а какие-то вещи присмотреть в винтажных магазинах», — отметила Скороходова.
Она добавила, что гардероб — это инвестиция, к которой нужно подходить правильно.
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Анастасия Панченко