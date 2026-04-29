В Татарстане большинство безработных имеет высшее образование
В Татарстане сложился портрет типичного безработного. Чаще всего это женщина старше 50 лет с высшим образованием.
Такие данные озвучили «Татар-информу» в центре занятости населения республики, комментируя ситуацию на рынке труда. Согласно статистике ведомства, более половины всех официально зарегистрированных безработных (52%) имеют диплом о высшем образовании. Еще 32% — обладатели среднего профессионального образования.
При этом самой уязвимой возрастной группой оказались граждане предпенсионного и пенсионного возраста (старше 50 лет) — они составляют 36% от общего числа безработных. Наименьшую долю (7%) демонстрирует молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.
В центре занятости также отметили, что почти каждый третий безработный (32%) испытывает объективные трудности в поиске работы. Доля граждан с инвалидностью среди соискателей составляет 6%, а доля тех, кто не работал более года, — 7%.
Работа по содействию трудоустройству населения ведется по национальному проекту «Кадры».
