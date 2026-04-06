Жительница Новосибирска сломала ногу из-за гололеда в центре города
В центре Новосибирска молодая женщина сломала ногу, поскользнувшись на гололеде на улице Ленина. Теперь она планирует обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто отвечает за уборку этой территории.
В разговоре с Om1 Новосибирск девушка рассказала, что из-за потепления снег начал таять, а ночью вода превратилась в лед. По ее словам, дорога была как стекло. Жительница города поскользнулась и упала, сильно повредив ногу.
«Осознание того, что это перелом, пришло сразу. Боль была адской, невозможно было пошевелить ни ногой, ни вообще телом. Сотрудница ближайшей кофейни предложила принести горячий чай, потому что я почти час лежала на холодной земле в ожидании приезда скорой», — поделилась девушка.
В итоге ей пришлось вызывать частную бригаду скорой помощи. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом со смещением голени. Сибирячке сделали операцию. Теперь придется восстанавливаться не менее шести месяцев.
Девушка заявила, что планирует через суд добиваться наказания тех, кто отвечает за уборку улицы, где она травмировалась.