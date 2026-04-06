Жительница Новосибирска сломала ногу из-за гололеда в центре города

06 апреля 2026, 14:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В центре Новосибирска молодая женщина сломала ногу, поскользнувшись на гололеде на улице Ленина. Теперь она планирует обратиться в суд, чтобы наказать тех, кто отвечает за уборку этой территории.





В разговоре с Om1 Новосибирск девушка рассказала, что из-за потепления снег начал таять, а ночью вода превратилась в лед. По ее словам, дорога была как стекло. Жительница города поскользнулась и упала, сильно повредив ногу.





«Осознание того, что это перелом, пришло сразу. Боль была адской, невозможно было пошевелить ни ногой, ни вообще телом. Сотрудница ближайшей кофейни предложила принести горячий чай, потому что я почти час лежала на холодной земле в ожидании приезда скорой», — поделилась девушка.