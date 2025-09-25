Новосибирцы направляют благотворительные пожертвования в зоопарк после пожара

25 сентября 2025, 12:33

Фото: iStock/yykkaa

Жители Новосибирска активно направляют пожертвования в городской зоопарк имени Р. А. Шило после случившегося пожара. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





По данным МЧС, пожар произошёл в вольерах, где были козы, пятнистые олени и дикие быки. Часть животных погибла.



Отмечается, что администрация зоопарка очень благодарна местным жителям за благотворительную поддержку. Там рассказали, что масштаб участия горожан превзошёл ожидания сотрудников учреждения.





«Коллектив был чрезвычайно тронут такой вовлечённостью. Каждый благотворительный перевод представляет собой существенную помощь в содержании животных и развитии инфраструктуры одной из главных достопримечательностей Сибири», — рассказали в зоопарке.